СБУ сбрасывает снаряды на технику оккупантов, которые жалуются на нехватку боеприпасов (видео)

Бойцы спецподразделения Центра специальных операций А используют ударные дроны для уничтожения вражеской техники. Снаряды сбрасывают прямо на танки и БМП оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

"Россияне жалуются, что им не хватает боеприпасов? Спецназовцы СБУ осуществляют прямые адресные доставки без задержек", - говорится в сообщении.

СБУ сообщает, что оккупанты получают свои заказы просто "на ходу".

"Операторы ударных дронов с ЦСО "А" всеми силами сокращают время получения посылок, чтобы обработать как можно больше заказов", - добавили в Службе безопасности Украины.

Отмечается, что это лишь часть работы наших воинов, в скором времени будет еще больше уничтожены захватчики и их техника.