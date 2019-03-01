СБУ викрила на хабарі посадовців Мінекології

Зловмисники отримували хабар за видачу ліцензій на право поводження з небезпечними відходами

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили схему вымогательства неправомерной выгоды в особо крупных размерах, организованное должностными лицами Министерства экологии и природных ресурсов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновники Минприроды при посредничестве служащих ГП "Центр охраны окружающей среды", входящая в сферу управления Киевской облгосадминистрации, организовали систематическое получение взяток от субъектов хозяйствования.

Злоумышленники получали деньги за выдачу лицензий на право обращения с опасными отходами от коммерческих структур, которые не имеют реальных производственных мощностей для их утилизации.

Правоохранители установили, что за незаконную выдачу лицензий на обращение с небезпеченими отходами объектов критической инфраструктуры, утилизация отходов осуществлялась в непредусмотренных для этого местах или вообще не осуществлялась.

По заключению экспертов неквалифицированное обращение с отходами предприятий нефте-газовой, химической, металлургической отраслей создавало предпосылки к причинению значительного вреда окружающей природной среде, жизни и здоровью населения и возникновения надвзичайних событий техногеного характера.

В ходе санкционированных следственных действий по местам работы и жительства фигурантов дела, личных транспортных средствах и учреждении правоохранители обнаружили документацию, носители информации, деньги в особо крупных размерах, которые указывают на причастность к незаконным сделкам должностных лиц министерства.

Фото: обыски (ssu.gov.ua)

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос относительно сообщения о подозрении фигурантам дела. Продолжаются следственные действия.

РБК-Украина писало, что заместителю начальника отдела Государственного земельного кадастра Главного управления Держгеокадастру в Васильковском районе Киевской области объявили подозрение в получении 10,5 тысяч долларов взятки.

Ранее сообщалось, что начальника госпредприятия Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М. П. Шульгина будут судить за взятку в 650 тысяч гривен.