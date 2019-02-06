Посадовця Держгеокадастру підозрюють в одержанні 10,5 тис. доларів хабаря

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Підозрюваний зараз перебуває під цілодобовим домашнім арештом

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 6 заступнику начальника відділу Державного земельного кадастру Головного управління Держгеокадастру у Васильківському районі Київської області оголосили підозру в одержанні 10,5 тисяч доларів хабаря. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу прокуратури Києва.

Вказано, що підозрюваний вимагав хабар за присвоєння кадастрових номерів земельних ділянок.

"Посадовця затримали "на гарячому" під час отримання 10 500 доларів США неправомірної вигоди від громадянина за присвоєння кадастрових номерів земельних ділянок у межах Кодаківської сільської ради Васильківського району Київської області для рибогосподарських потреб", - сказано у повідомленні.

Так, дії чиновника кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням). Зараз підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та відсторонено від займаної посади.

Нагадаємо, на початку лютого генпрокурор Юрій Луценко заявив, що в рамках боротьби з корупцією, в Україні за останні 2 роки отримали вироки понад 2 тисячі хабарників. Він підкреслив, що в країні затримують по 10 хабарників на день.

Як писало РБК-Україна раніше, у період 2015-2018 років Служба безпеки України оголосила про підозру у вчиненні злочинів корупційного характеру 2210 особам, при цьому безпосередньо на хабарі були затримані 2147 людей.