У Києві чиновника держпідприємства затримали на хабарі у 650 тис. гривень

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Начальник держпідприємства вимагав гроші за прискорення експертизи товару

Начальника держпідприємства Державний дорожній науково-дослідний інститут імені М. П. Шульгіна судитимуть за хабар у 650 тисяч гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.

Наголошується, що чиновник вимагав і отримав від представника приватного товариства неправомірну вигоду в сумі 650 тисяч гривень за прискорення експертизи товару та отримання позитивних висновків.

Гроші начальник ДП отримав в два етапи - 60 і 590 тисяч гривень. Під час передачі другого траншу чиновника затримали у службовому кабінеті.

Затриманому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ затримала на хабарі начальника Управління державного екологічного нагляду (контролю) у Житомирській області.

Також повідомлялося, що ДБР затримала на хабарі оперативного співробітника Головного управління військової контррозвідки СБУ та командира однієї з військових частин, розташованої в зоні проведення ООС.