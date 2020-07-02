Наносила шкоду в 2 млрд гривень щомісяця: СБУ викрила схему в Податковій

Фото: СБУ (РБК-Україна)

Учасники схеми незаконно формували суми податкових кредитів з ПДВ

Правоохоронці викрили корупційну схему в Державній податковій службі, яка щомісяця завдавала збитків держави на більш ніж 2 мільярди гривень. Згідно зі схемою, незаконно формувалися суми податкових кредитів по ПДВ для суб'єктів господарювання.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

За версією слідства, схема діяла в період 2019-2020 років. У ній були задіяні майже 400 суб'єктів господарської діяльності, посадові особи Державної фіскальної служби (після реорганізації - ДПС) і транзитно-конвертаційні групи.

"Незаконне формування сум податкових кредитів по ПДВ відбувалося, в тому числі, через несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційних систем. Це втручання спотворило процеси обробки інформації. В результаті - держбюджет заподіяну шкоду в особливо великих розмірах", - повідомили в СБУ.

У даній справі було проведено понад 120 обшуків, а також накладено арешти на рахунки підприємств на більш ніж 100 млн гривень і заблоковані кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування ПДВ на суму 587 млн гривень.

Повідомлено про підозру особі, яка здійснила незаконне втручання в роботу інформаційно-технічних систем ДПС (за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України), а також трьом засновникам підприємств, задіяних у схемі (по 2 ч. ст. 205-1 КК України). Сума збитку становить 100 млн гривень.

Раніше РБК-Україна писало, що СБУ припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з щомісячним обігом у 400 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що колишнього правоохоронця підозрюють у "відмиванні" 120 млн гривень.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко