СБУ викрила шістьох шпигунів у диппредставництвах

Служба безпеки України (СБУ) у 2019 році викрила шістьох шпигунів, які працювали під прикриттям дипломатичних представництв. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

СБУ зазначає, що ці особи стали в Україні персонами нон грата. Зокрема, у Львівській області викритий російський консул-радник, який збирав інформацію про стан Збройних сил України.

За даними СБУ, він готував представників нацменшин для акцій із дискредитації України на міжнародній арені.

Також правоохоронці блокували корупційні зловживання у сфері військово-технічного співробітництва на загальну суму понад 110 млн доларів. Крім того СБУ попередила переправлення за кордон, зокрема до РФ, комплектуючих для військової авіації.

Нагадаємо, голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав ключові загрози національній безпеці. Крім війни на Донбасі, інформаційні загрози сьогодні стоять на першому місці.

Раніше голова СБУ повідомив, що спецслужба почала 69 кримінальних справ по лінії контррозвідки, що стосуються викриття шпигунів, агентів ворожих спецслужб і державної зради. Зокрема, за 9 справах про держзраду вже є рішення суду.