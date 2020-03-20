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Українці намагались вивезти до ЄС 80 тис. медичних масок

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 20:36
Українці намагались вивезти до ЄС 80 тис. медичних масок
Фото: вилучені респіраторні маски (ssu.gov.ua)

Орієнтовна вартість респіраторів становить понад 3,4 млн гривень

Служба безпеки України попередила вивезення 80 тис. респіраторних масок до однієї з країн Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що автомобіль з контрабандою правоохоронці зупинили прикордонному пункті у Закарпатській області.

"На пості "Тиса" Закарпатської митниці правоохоронці зупинили вантажівку, що прямувала до однієї із країн Євросоюзу. Під час митного огляду транспортного засобу було виявлено 80 тисяч респіраторних масок, які зловмисники намагалися вивезти за кордон, незважаючи на запроваджені урядом обмеження через епідеміологічну ситуацію в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що медичні маски намагалися провезти під виглядом іншого товару, який внесли до митної декларації.

За даними СБУ, орієнтовна вартість вилучених медичних масок становить понад 3,4 млн гривень.

Раніше 50 тисяч медичних масок намагалися вивезти за кордон у Волинській області. А у Херсоні правоохоронці блокували контрабанду респіраторів на понад мільйон гривень.

Нагадаємо, за словами голови української митниці Максима Нефьодова, у зв'язку зі спалахом коронавірусу в світі медичні маски стали більш популярним товаром для контрабанди, ніж сигарети.

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