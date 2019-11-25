СБУ викрила схему підробки акцизних марок на 20 млн гривень

Служба безпеки України викрила схему з виготовлення та продажу підроблених акцизних марок на горілчану й тютюнову продукцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як повідомляється, за час існування схеми зловмисники встигли продати підробок на 20 мільйонів гривень. Організували незаконний бізнес жителі Львівської та Київської областей.

"Підробки зловмисники виготовляли на промисловому обладнанні у двох підпільних цехах у Львівській області. Щотижня ділки друкували понад 2 мільйони фальшивих марок акцизного збору. Збували підроблені спецзнаки замовникам по всій Україні через один з недержавних поштових сервісів і через кур'єрів. В результаті діяльності фальсифікатора відбувалася масштабна легалізація сурогатів алкоголю і контрафактних сигарет, що несло ризики здоров'ю та життю громадян", - йдеться в повідомленні.

Силовики затримали 11 причетних до схеми у Києві та Львові, в тому числі організаторів.

"Під час обшуків в незаконних друкарнях вилучено понад 3 тонн підроблених акцизних марок, обладнання для їх виготовлення, чорнову бухгалтерію, кошти, отримані від протиправної діяльності", - йдеться в повідомленні.

Зловмисникам повідомили про підозру за год. 3 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України. У Солом'янський районний суд Києва направили обвинувальні акти у відношенні 8 фігурантів справи.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила багатомільйонну схему фінансування бойовиків "ЛДНР" шляхом видобутку вугілля на Донбасі і його подальшої поставки в Європу.

Також РБК-Україна писало, що Держбюро розслідувань оголосило в розшук підполковника СБУ, якого звинувачують у держзраді.