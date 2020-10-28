СБУ викрила схему незаконного ввезення в Україну зенітно-ракетних комплексів

Служба безпеки викрила схему незаконного ввезення до України трьох зенітно-ракетних комплексів радянського виробництва на понад 110 млн гривень. Правоохоронці за даним фактом відкрили два кримінальних провадження.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, представники вітчизняного комерційного підприємства у сфері оборонної промисловості здійснили незаконний імпорт озброєння без сплати обов’язкових платежів до держбюджету. Для цього вони внесли недостовірні відомості до митної декларації під час митного оформлення товару.

Також ділки використовували реквізити афілійованої компанії з ознаками фіктивності, зареєстрованої в одній з європейських країн. Така оборудка з митним оформленням завдала збитків держбюджету на понад 20 млн гривень.

Фігуранти незаконно застосували преференцію нібито ввезення продукції для ЗСУ, однак до українського війська ці зенітно-ракетні комплекси не потрапили. Вони були складені на території однієї з логістичних баз підприємства у Київській області.

Слідчі Головного слідчого управління СБУ відкрили справи за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) і ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) ККУ. Наразі триває досудове розслідування.

Фото: зенітно-ракетні комплекси (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, у Закарпатській області СБУ викрила громадянина Російської Федерації при спробі ввезення в країну вогнепальної зброї.

Крім того, контрабанду комплектуючих до військових радіолокаційних станцій викрила СБУ.