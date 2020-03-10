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СБУ попередила контрабанду комплектуючих до військових радарів

Новини » Надзвичайні події     10.03.2020 - 13:49
СБУ попередила контрабанду комплектуючих до військових радарів
Фото: вилучені комплектуючі (ssu.gov.ua)

З України намагалися вивезти товари подвійного призначення

Служба безпеки України попередила контрабанду комплектуючих до військових радіолокаційних станцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Повідомляється, що в Чернігівській області намагалися вивезти через міжнародний пункт пропуску "Сеньківка" товари подвійного використання, які підлягають державному експортному контролю.

"За попередньою інформацією, виявлені предмети є комплектуючими, які призначені для використання у військовій радіолокаційної техніки", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальну справу за порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. Тривають слідчо-оперативні дії, операція проводилася спільно з прикордонниками.

СБУ попередила контрабанду комплектуючих до військових радарів

Фото: вилучені комплектуючі (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше митники попередили незаконне ввезення до України рекордної кількості валюти. Українець, який прямував з Польщі, намагався провезти 240 тисяч доларів і 500 тисяч євро готівкою.

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Новини України Служба безпеки УкраїниконтрабандаЧерниговская область
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