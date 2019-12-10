СБУ викрила схему розкрадання грошей для дитсадків

Служба безпеки України (СБУ) викрила керівників одного із департаментів міськради Южноукраїнська Миколаївської області на розкраданні грошей, призначених для реконструкції дитсадків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що у 2018 році посадовці уклали договір з комерційною структурою на проведення капітального ремонту міського дитячого садка. При цьому фігуранти справи штучно завищили вартість виконаних робіт та використаних промислових матеріалів. Для виведення грошей у "тінь" чиновники залучили представників фірми підрядника.

За оцінкою експертів, оборудка завдала державі збитки на 1,3 млн гривень.

Під час обшуків у міській раді, в офісних та складських приміщеннях підрядної організації, а також у помешканнях і автомобілях фігурантів справи, зокрема екскерівника департаменту міськради, виявлено печатки, документацію та інші речові докази.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до нього.

Раніше СБУ викрила посадовців Миколаївської облради, Департаменту освіти та науки облдержадміністрації й одного з місцевих комунальних підприємств на привласненні бюджетних коштів, призначених для шкіл регіону. Зловмисники вивели з бюджету 15 млн гривень.

РБК-Україна писало, що правоохоронці викрили схему незаконного використання майна університету Держаної фіскальної служби на понад 11 млн гривень.