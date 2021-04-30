СБУ викрила мережу інтернет-агітаторів: дестабілізували ситуацію напередодні свят

Зокрема, у Києві викрили уродженця Донецької області, який публічно закликав до захоплення влади та агітував приєднуватися до лав незаконних збройних формувань в ОРДЛО.

"Свої" публікації " він розміщував на декількох акаунтах в соціальних мережах. Під час слідчих дій за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та електронні носії інформації з доказами протиправної діяльності", - повідомили в СБУ.

Йому повідомлено про підозру за ст.2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни або повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій) Кримінального кодексу України.

Крім цього слідчі СБУ повідомили про підозру за ч.1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України ще двом інтернет-агітаторам з Чернігівської та Волинської областей.

"Зловмисники агітували до дій, спрямованих на зміну меж державного кордону України", - додали в спецслужбі.

Також за матеріалами СБУ суд визнав винними у злочинах за ч.1 ст. 110 та ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України двох пропагандистів з Волині та Сум.

"Встановлено, що вони поширювали в мережі Інтернет публікації з антиконституційними закликами. Матеріали для своїх "статей" зловмисники брали з пропагандистських інтернет-видань РФ і сайтів незаконних збройних формувань", - зазначили в СБУ.