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СБУ викрила росіянина на спробі ввезення зброї в Україну

Автор: Андрій Козловський

У Закарпатській області Служба безпеки України викрила громадянина Російської Федерації при спробі ввезення в країну вогнепальної зброї. Росіянин намагався її приховати у дитячих іграшках.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, при проходженні митного контролю в мікроавтобусі, серед особистих речей росіянина, правоохоронці виявили два пістолети-кулемети марки CZ SCORPION EVO 3S1. За даним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України.

Фото: вилучена зброя (ssu.gov.ua)

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше правоохоронці блокували контрабандні поставки в Україну комплектуючих до танкових боєприпасів, виготовлених в Росії.

Крім того, контрабанду комплектуючих до військових радіолокаційних станцій викрила СБУ.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Донецькій області чоловік збирався відправити посилкою гранати та вибухівку.

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