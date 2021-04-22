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СБУ виявила злочинну групу, яку координували "злодії в законі" з Росії

Новость на русском → Четвер 22 квітня 2021 19:45
СБУ виявила злочинну групу, яку координували "злодії в законі" з Росії Фото: СБУ виявила злочинне угрупування, контрольоване РФ (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) заблокувала в Херсонській області діяльність організованого злочинного угруповання. Роботу зловмисників, за даними спецслужби, координували "злодії в законі" з Росії.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Підозрювані тероризували і залякували місцеве населення. Ключовим "доходом" угруповання була реалізація наркотиків, у тому числі до виправних колоній. Зловмисники формували для ув’язнених так званий "общак" у середньому 300 тис. гривень на місяць. Очолював угрупування "смотрящий за регіоном" від кримінальних кіл.

Правоохоронці провели низку обшуків в учасників угруповання, у тому числі у "смотрящего". У ході слідчих дій вилучили низку доказів.

Двох зловмисників викрили під час передачі наркотиків до виправної колонії. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозри у скоєнні злочину. Триває досудове слідство.

Раніше повідомлялося, що контррозвідка Служби безпеки України затримала в Житомирській області агента російської ФСБ.

РБК-Україна писало, що раніше поліцейські повідомили підозру у постачанні наркотиків та поширенні злочинного впливу "смотрящому" у Одеській виправній колонії.

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