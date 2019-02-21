СБУ викрила спроби нардепа вплинути на вибори

У СБУ не назвали прізвище народного депутата

Деятельность преступной группы по подкупу членов избиркомов на данный момент локализован. Об этом на брифинге относительно попыток вмешательства в президентские выборы 2019 рассказал Виктор Кононенко, заместитель председателя Службы безопасности Украины, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Он заявил, что организатор преступной схемы - народный депутат, но не назвал его фамилию и фракцию, в которую он входит. Кононенко отметил, что указанное лицо не является кандидатом в президенты.

Кононенко сообщил, что в реализации плана принимали участие граждане России, в частности, бывшее доверенное лицо российского политика Владимира Жириновского.

"Деятельность этой группы на данный момент локализована", - сказал он, отвечая на вопрос о том, пресечена деятельность данной преступной группы.

Как сообщало РБК-Украина, правоохранители провели более 30 обысков в значительной части регионов по делу о вмешательстве России в выборы президента Украины.

Напомним, заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко Кононенко заявил, что Российская Федерация готовит силовой сценарий на период выборов 2019 в Украине.