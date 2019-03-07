СБУ викрила міжрегіональне угруповання на незаконному зберіганні зброї

Угрупування діяло на території Київської та Запорізької областей

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией разоблачили организованную межрегиональную группировку на незаконном хранении оружия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, банду разоблачили в рамках мероприятий, направленных на недопущение срыва выборов президента Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что участники группы незаконно вывозили военные средства поражения из района проведения Операции объединенных сил.

С переправленого оружия злоумышленники делали "закладки" на территории Киевской и Запорожской областей. Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности участников группировки. Также злоумышленники хранили средства поражения в собственных квартирах.

Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в схронах и по местам жительства фигурантов дела одиннадцать противотанковых управляемых ракет ПТУР "Метис" в пусковом контейнере, три реактивные противотанковые гранаты РПГ-22, двенадцать реактивных гранат ПГ-7В, тринадцать ручных гранат, пятьдесят два 30-мм артиллерийских снаряда, три гранаты, более полутора килограмма взрывчатки и почти пять тысяч патронов

Фото: обнаруженные боеприпасы (ssu.gov.ru)

РБК-Украина писало, что в Мариуполе сотрудники следственного управления ГУНП в Донецкой области вместе с сотрудниками СБУ обнаружили в арендованном гараже оружие, гранатометы, автомат-пулемет, взрывчатку и более 6 тысяч патронов.

Ранее в Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) блокировали сбыт военных средств поражения.