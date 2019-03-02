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В Рівненській області затримали військовослужбовця за збут вибухових речовин

Новини » Надзвичайні події    02.03.2019 - 15:51
В Рівненській області затримали військовослужбовця за збут вибухових речовин
Фото: вилучена вибухівка (facebook.com/SecurSerUkraine)

Військовослужбовець був затриманий при спробі збуту понад 6 кілограм тротилу

В Рівненській області співробітники Служби безпеки України (СБУ), під час проведення комплексу заходів із протидії незаконному обігу вибухових речовин та зброї, блокували збут військових засобів ураження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Оперативники Служби безпеки задокументували двох цивільних осіб та військовослужбовця однієї з військових частин, що організували збут вибухових речовин, які були використані під час утилізації боєприпасів.

"Правоохоронці затримали військовослужбовця на Рівненському військовому полігоні при збуті понад шести кілограмів тротилу та п’яти електродетонаторів", - повідомили в СБУ.

Повідомляється, що правоохоронцями був встановлений факт реалізації майже 40 кілограмів тротилу та понад 200 електродетонаторів.  Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили 2 гранати РГД-5 із запалами, а також більше 100 електродетонаторів до тротилових шашок.

"Наразі військовослужбовцю повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили в СБУ.

Наразі тривають процесуальні дії стосовно спільників зловмисника.

 

Фото: затримання військовослужбовця (facebook.com/SecurSerUkraine)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одеській обл. СБУ блокувала контрабанду цигарок. Працівниками СБУ було встановлено, що мешканці одного з прикордонних районів Одеської області налагодили контрабанду тютюнових виробів до регіону з території іншої держави для подальшого перепродажу.

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