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У Маріуполі в гаражі виявили великий арсенал зброї

Новини » Надзвичайні події    28.02.2019 - 06:25
У Маріуполі в гаражі виявили великий арсенал зброї
Фото: знайдена в Маріуполі зброя (dn.npu.gov.ua)

Чоловік, який орендував гараж, зараз переховується в Росії

У Маріуполі працівники слідчого управління ГУНП в Донецькій області разом зі співробітниками СБУ виявили в орендованому гаражі зброю, гранатомети, автомат-кулемет, вибухівку та понад 6 тисяч набоїв. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Донецької області.

За фактом зберігання небезпечних предметів розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

"Сьогодні при проведенні санкціонованих обшукових заходів у гаражному приміщенні, що у Кальміуському районі Маріуполя, правоохоронці виявили автомат, 2 пістолети, автомат-кулемет, 2 гранатомети, 10 гранат, 4 кілограми пластиду та більше 6 тисяч набоїв різного калібру", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що із власником гаража наразі проводяться слідчі дії.

Встановлено, що гараж орендував 30-річний чоловік, який зараз переховується на території Росії.

 

Фото: виявлена у Маріуполі зброя

Нагадаємо, у січні співробітники Служби безпеки України виявили у Запорізькій області схрон з гранатометами та набоями

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