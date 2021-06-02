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Хабар "за інвалідність" в учасника АТО: у Львівській області медика викрили на корупції

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Винники, Середа 02 червня 2021 16:21
Хабар "за інвалідність" в учасника АТО: у Львівській області медика викрили на корупції Фото: затримання медика на хабарі у Львівській області (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Служба безпеки України (СБУ) викрила працівника Львівського обласного госпіталю ветеранів на вимаганні хабарів. За 8 тисяч доларів лікар "допомагала" в оформленні інвалідності для учасників АТО/ООС, а у деяких випадках вимагала гроші із тих осіб, які мали законні підстави на отримання інвалідності.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Корупційна схема працювала ще на етапі формування первинних документів. За свої "послуги" зловмисниця встановила різні розцінки. Зокрема, задокументовано, що вона оцінила зміну групи інвалідності пораненому бійцю у 8 тисяч долларів", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали жінку згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання всієї суми хабаря від учасника бойових дій.

Відомо, що в ході слідчих дій за місцями роботи та проживання зловмисниці правоохоронці виявили папки з документами бійців АТО та чорнові записи.

Затриманій планується повідомити про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Готується клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

Фото: затримання медика на хабарі у Львівській області (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, що у Львівській області Служба безпеки України викрила масштабну корупційну схему, котру організував керівник однієї з філій НАК "Нафтогаз України".

Раніше стало відомо, що в Миколаївській області правоохоронці на хабарі затримали старшого слідчого поліції з особливо важливих справ.

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