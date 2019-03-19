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СБУ викрила міжнародну "фінансову піраміду"

Новини » Суспільство    19.03.2019 - 14:55
СБУ викрила міжнародну "фінансову піраміду"
Фото (ssu.gov.ua)

Організатори схеми вивели в офшори 340 млн гривень

Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організаторів міжнародної фінансової піраміди Forex Trend Limиted, яка завдала мільйонних збитків громадянам України та країн Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники під виглядом функціонування міжнародної інвестиційної компанії Forex Trend Limиted, використовуючи попередньо створені сайти і нібито торгові майданчики, залучали кошти громадян в особливо великих розмірах, гарантуючи отримання надприбутків в короткостроковій перспективі.

За період активної діяльності ділки встигли заволодіти коштами кількох тисяч українців і іноземців в сумі понад 340 млн гривень. Фінансові ресурси "виводилися" через ланцюг товариств з ознаками "фіктивності" на компанії, зареєстровані в офшорних юрисдикціях.

Правоохоронці провели ряд обшуків в житлових приміщеннях учасників нелегальної фінансової операції та їх спільників в Києві, Запоріжжі, Дніпропетровську та Харківської області.

Співробітники СБУ у ході обшуків вилучили документацію, фіктивні печатки та цифрові носії інформації, які підтверджують факти протиправної діяльності.

Учасникам угруповання оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Україні активізувалися шахрайські схеми нібито виплат колишнім вкладникам акціонерного товариства "МММ".

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