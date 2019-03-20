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Спецслужби України та Ізраїлю викрили канал контрабанди кокаїну

Новини » Надзвичайні події    20.03.2019 - 17:34
Спецслужби України та Ізраїлю викрили канал контрабанди кокаїну
Фото: вилучений кокаїн (ssu.gov.ua/ua)

Наркотики перевозились авіаційним транспортом прихованими у подвійних стінках багажу наркокур’єрів

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з ізраїльськими колегами провели спецоперацію з викриття та ліквідації міжнародного каналу контрабанди кокаїну з Панами до Ізраїлю транзитом через Україну. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

У СБУ встановили, що наркотики перевозились авіаційним транспортом прихованими у подвійних стінках багажу наркокур’єрів.

"Організаторами наркобізнесу є громадяни Ізраїлю та України. "Гонорар" курʼєрів становив від 1 до 4 тис. доларів за рейс. Для конспірації зловмисники використовували різних наркокур’єрів під час перевезення товару - одні доставляли кокаїн з Панами в Україну, інші - з нашої країни до Ізраїлю", - йдеться у повідомленні.

В СБУ повідомили, що наприкінці грудня 2018 року до Панами вилетіти чергові наркокур’єри для доставки кокаїну в Україну. Вони мали повернутися до України на початку січня 2019 року, однак організатори каналу контрабанди декілька разів змінювали дату відльоту. 

"У середні січня 2019 року, за інформацією СБУ, в міжнародному аеропорту "Бориспіль" при проходженні митного контролю двох громадян України, які подорожували разом під виглядом сімейної пари, виявлено майже 3,5 кілограма кокаїну, що був прихований у подвійних стінках валізи чоловіка. З’ясовано також, що валізу чоловік мав передати своєму брату одразу після поверненню в Україну", - йдеться у повідомленні.

 
 
Фото: вилучені наркотики (ssu.gov.ua/ua)

Прес-служба повідомляє, що було затримано п’ятьох людей, серед яких організатори каналу контрабанди.

"На території України та Ізраїлю тривають оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всього кола осіб, причетних до функціонування каналу контрабанди кокаїну. За їх результатами в нашій країні буде прийнято рішення щодо пред’явлення фігурантам справи підозри за ст. 305 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 16 лютого поліція затримала 38-річного жителя Львівської області, який налагодив контрабандне постачання в Україну наркотичних засобів і психотропних речовин з Європи.

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