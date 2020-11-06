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CБУ викрила корупційну схему ввезення "євроблях"

Автор: Андрій Козловський

Служба безпеки України викрила посадовців Закарпатської митниці на створенні корупційної схеми. Під час ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією вони вимагали у водіїв гроші за нестворення штучних перешкод під час оформлення.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, корупційна схема була організована посадовцями митного посту "Солотвино" разом з іншими цивільними особами. Вартість своїх послуг митники оцінювали у середньому 700 євро за автомобіль. За зміну вони пропускали до 10 "євроблях".

За наявною інформацією, корупційна схема "працювала" 3 місяці, у ній були задіяні дві зміни митників. Самого організатора та двох посередників правоохоронці викрили під час отримання хабаря у розмірі 2,6 тисячі євро за ввезення 4 автомобілів.

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Правоохоронці за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи.

Фото: затримання злочинців (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше СБУ викрила співробітників митної служби, які організували корупційні схеми.

Крім того, СБУ викрила тіньову схему імпорту світлих нафтопродуктів, яка завдала збитків державному бюджету України на понад 200 млн гривень.

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