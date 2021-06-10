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Незаконно здавали майно в оренду. СБУ викрила схему на оборонному підприємстві

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Україна, Четвер 10 червня 2021 19:36
Незаконно здавали майно в оренду. СБУ викрила схему на оборонному підприємстві Фото: СБУ викрила схему на підприємстві Міноборони (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила корупційну схему на одному з підприємств Міністерства оборони. В організації незаконної діяльності підозрюють посадовців державного підприємства.

Про це повідомила СБУ.

Як розповіли у спецслужбі, схема полягала у передаванні державного майна в оренду комерційним структурам всупереч вимог законодавства, шляхом укладання фіктивних договорів.

За даними СБУ, своїми незаконними діями посадовців завдали державі збитків на понад 5 млн гривень.

Зараз на території підприємства проводяться обшуки з метою документування протиправної діяльності.

Фото: СБУ викрила схему на підприємстві Міноборони (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, до цього СБУ блокувала контрабанду військового авіаобладнання з України в підсанкційні країни. Зловмисники планували вивезти військове обладнання до країн Близького Сходу та Африки.

А наприкінці травня СБУ затримала офіцера Нацгвардії за торгівлю зброєю.

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