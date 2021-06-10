Незаконно здавали майно в оренду. СБУ викрила схему на оборонному підприємстві
Військова контррозвідка Служби безпеки України викрила корупційну схему на одному з підприємств Міністерства оборони. В організації незаконної діяльності підозрюють посадовців державного підприємства.
Про це повідомила СБУ.
Як розповіли у спецслужбі, схема полягала у передаванні державного майна в оренду комерційним структурам всупереч вимог законодавства, шляхом укладання фіктивних договорів.
За даними СБУ, своїми незаконними діями посадовців завдали державі збитків на понад 5 млн гривень.
Зараз на території підприємства проводяться обшуки з метою документування протиправної діяльності.
Фото: СБУ викрила схему на підприємстві Міноборони (ssu.gov.ua)
Нагадаємо, до цього СБУ блокувала контрабанду військового авіаобладнання з України в підсанкційні країни. Зловмисники планували вивезти військове обладнання до країн Близького Сходу та Африки.
А наприкінці травня СБУ затримала офіцера Нацгвардії за торгівлю зброєю.