СБУ викрила інтернет-агітаторів, які закликали до повалення влади

Служба безпеки України викрила інтернет-агітаторів, які закликали до повалення влади в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Повідомляється, що група інтернет-агітаторів за вказівкою російських кураторів розповсюджувала у мережі публічні заклики до зміни кордонів і повалення влади. За даними слідства, двоє мешканців Хмельницького та Івано-Франківська адміністрували спільноти сепаратистського толку в соціальних мережах.

"В інтернеті вони поширювали переважно деструктивний контент: фейки про карантин через COVID-19, дискредитацію органів державної влади. Але головне - агітатори інспірували протести і просували ідеї федералізації України", - йдеться в повідомленні.

За даними фактами були проведені обшуки, вилучено комп'ютерне обладнання та мобільні пристрої. Слідчі дії проходили в рамках кримінальної справи за статтею "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

Нагадаємо, раніше СБУ заявляла, що російські агітатори активізували заклики до порушення карантину в Україні. Всього з початку карантину заблокували понад 2,1 тис. спільнот в інтернеті з загальною аудиторією понад 900 тисяч користувачів.

Також повідомлялося, що СБУ виявила понад 240 агітаторів, що поширювали фейки про коронавірус.