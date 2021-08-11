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Працювали на спецслужби РФ: викрито мережу інтернет-агентів

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Україна, Середа 11 серпня 2021 11:44
Працювали на спецслужби РФ: викрито мережу інтернет-агентів Фото: проросійських інтернет-агентів нейтралізувала СБУ (freepik.com)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України (СБУ) нейтралізувала низку осередків інтернет-агентури спецслужб Росії. Одного з учасників було засуджено до ув’язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Вказано, що за завданням "кураторів" зловмисники закликали до ведення агресивної війни та зміни меж державного кордону України.

Так, ворожа агентура використовувала інформацію з пропагандистських інтернет-видань РФ і сайтів незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР".

В результаті обшуків за місцями перебування зловмисників у різних регіонах України правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

За інформацією СБУ, проросійські агенти діяли на території міст Чернігів, Маріуполь та Запоріжжя.

Правоохоронці повідомили зловмисникам про підозру за:

  • ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
  • ч. 1 ст. 436 (пропаганда війни) ККУ.

Одного з фігурантів засудили на три роки в'язниці.

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до інформаційно-підривної діяльності.

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Служба безпеки України Інтернет
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