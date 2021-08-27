ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

СБУ викрила інтернет-агентів, які намагались дискредитувати Кримську платформу

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 27 серпня 2021 13:24
СБУ викрила інтернет-агентів, які намагались дискредитувати Кримську платформу Фото: в Херсоні викрили групу інтернет-агентів РФ (freepik.com)
Автор: Тіберій Юрик

В Херсоні співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили групу інтернет-агентури спецслужб Росії. Вони закликали до зміни меж держкордону, а також намагались дискредитувати Кримську платформу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Вказано, що декілька місцевих жителів закликали через соцмережі до захоплення влади та зміни меж держкордону України.

"Окрім цього, російські спецслужби відпрацьовували агентам цільові інформаційні завдання із дискредитації Кримської платформи, її учасників та результатів", - йдеться в повідомленні.

Для приховування своєї "діяльності" інтернет-агенти публікували свої дописи від імені "лідерів громадської думки".

"Інформацію для своїх "публікацій" вони отримували з пропагандистських інтернет-ресурсів РФ, а також сайтів незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР", - повідомили в СБУ.

Одному з організаторів групи оголошено про підозру за ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України.

Також за матеріалами СБУ засуджено двох агентів, які виконували завдання своїх "кураторів" з території Дніпропетровської та Хмельницької областей.

Нагадаємо, що Служба безпеки України (СБУ) нейтралізувала низку осередків інтернет-агентури спецслужб Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Інтернет
NEWS
Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа
Похолодання та зливи на заході: прогноз погоди на останні вихідні літа
DAILY
"Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент "Привид" податкової міліції. Як буде працювати БЕБ і чим незадоволений бізнес