СБУ викрила розкрадання держкоштів на Житомирському бронетанковому заводі

Фото: обшуки на Житомирському бронетанковому заводі (прес-служба СБУ)

Через зловживання державними коштами, вартість закупівель невиправдано збільшилася на 750 тисяч гривень

Контррозвідка Служби безпеки України (СБУ) викрили посадовців Державного підприємства "Житомирський бронетанковий завод" на зловживаннях із державними коштами під час закупівлі запасних частин сумнівної якості. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Повідомляється, що за версією досудового слідства, навесні 2019 року чиновники держпідприємства, яке входить до структури "Укроборонпрому", оголосили конкурсні торги на закупівлю деталей на загальну суму понад 1,5 мільйона гривень. Переможцем тендеру, оголошеного у межах Державного оборонного замовлення, стала комерційна структура із Київського регіону.

"Під час перевірки документації співробітники СБ України встановили, що умови конкурсних торгів були штучно сформовані для перемоги заздалегідь визначеної бізнес-структури. Зокрема, до тендеру було допущено лише двох учасників, обидва із ознаками фіктивності. Єдиний конкурент фірми-переможця пов’язаний із ним через третю комерційну структуру і має спільний персонал. Контррозвідники спецслужби задокументували, що ціни на запчастини були завищеними у 2,7-5 разів від закупівельної вартості", - йдеться у повідомленні.

Фото: обшуки на Житомирському бронетанковому заводі (прес-служба СБУ)

В СБУ зазначають, що сертифікати на продукцію, за умовами тендеру, також мали відповідати критерію виробництва у США. Натомість, документи мають ознаки фальсифікації - в інформаційних базах власником бренду фірми, що проводила сертифікацію, є РФ, а безпосереднім виробником продукції одна з країн Східної Азії.

"За висновками профільних експертів, використання цих деталей могло призвести до передчасного виходу з ладу бронетехніки, що передається Збройним Силам України. За попередніми даними розслідування, через зловживання чиновників держпідприємства, вартість закупівель невиправдано збільшилась на 750 тисяч гривень державних коштів", - повідомляють у відомстві.

Під час обшуків було вилучено оригінали тендерної документації, фінансово-бухгалтерські документи, печатки всіх суб’єктів господарської діяльності учасників оборудки, специфікації, що стосуються закупівлі і порядку використання деталей, комп’ютерну техніку, а також майже 400 тисяч гривень в національній та іноземній валюті.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що прокуратура повідомила про підозру виконуючому обов'язки керівника Житомирської митниці Сергія Гринчуку за розтрату понад 732 тисяч гривень.