СБУ викрила групу правоохоронців на незаконному стеженні

У Києві співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали групу, яка збувала замовникам інформацію, отриману в ході незаконного прослуховування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, незаконною діяльністю займалися колишні і діючі співробітники полиції, СБУ і кияни, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

"Правоохоронці задокументували, що з 2015 року зловмисники систематично прослуховували абонентів стільникового зв'язку, проводили візуальне спостереження за об'єктами. Зловмисники також зламували акаунти користувачів в соціальних мережах, електронній пошті і популярних месенджерах, а також незаконно втручалися в інформаційні ресурси правоохоронних органів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зловмисники підшукували клієнтів серед бізнесменів. Вони надавали "комплекс послуг", а роль кожного була чітко визначена.

"Організатори, двоє жителів столиці, відповідали за пошук клієнтів та прийом замовлень. Колишні поліцейські проводили візуальне спостереження, контактували з чиновниками в поліції і СБУ. Діючі правоохоронці безпосередньо здійснювали прослуховування", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали 6 учасників групи під час передачі замовнику флешки з тижневим звітом трафіку з'єднань його бізнес-конкурента.

На даний момент вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри за статтями 328 і 359 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, 11 вересня СБУ викрила схему відмивання коштів в "Укргазвидобуванні". Керівництво підприємства привласнювало кошти з утилізації відходів буріння в Полтавській області.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що СБУ у Києві викрила групу осіб, причетних до незаконного переоформлення майна з використанням підроблених документів. Рейдерське захоплення нерухомості оцінили в 25 мільйонів доларів.