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СБУ викрила ботоферму, якою керували з Росії

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Луцьк, Четвер 19 серпня 2021 13:06
СБУ викрила ботоферму, якою керували з Росії Фото: СБУ викрила ботоферму, якою керували з Росії (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Луцьку Служба безпеки України викрила потужну ботоферму, яка фінансувалася з РФ. Зловмисники просували в Україні ідеї "Малоросії" та "Новоросії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За завданням "кураторів" фігуранти закликали через соцмережі до порушення територіальної цілісності України.

Зокрема, агітували за створення так званої "Малоросії" та "Новоросії", а також за приєднання всього сходу України до "великої Росії".

Вказано, що для приховування своєї діяльності вони використовували спеціальне обладнання для анонімної передачі інформації - техніку розмістили за шістьма підпільними адресами.

Так, для розповсюдження в інтернеті публікацій вони створили тисячі фейкових акаунтів.

За інформацією правоохоронців, гроші за розповсюдження ворожого контенту агітатори отримували в іноземній валюті через російські платіжні системи.

Встановлено, що один з організаторів ботоферми - мешканець обласного центру.

Під час обшуків за адресами розташування "осередку" було виявлено:

  • GSM-шлюзи,
  • комп’ютерне обладнання,
  • банківські картки,
  • понад тисячу сім-карток операторів мобільного зв’язку,
  • фінансові документи та інші матеріали із доказами протиправної діяльності.

Наразі тривають слідчі дії у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (ssu.gov.ua)

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