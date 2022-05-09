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СБУ викрила двох ворожих пропагандистів на Черкащині

Фото: у Черкаській області СБУ викрила двох пропагандистів (facebook.com/rechnuk.ssu.cherkasy)
Автор: Роман Мирончук

Служба безпеки України виявила двох проросійських пропагандистів у Черкаській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву управління СБУ в Черкаській області.

"Мешканка Черкас відкрито підтримувала окупацію частини територій України, а також заперечувала військову агресію Росії проти нашої держави. Жінка систематично поширювала матеріали, в яких відкрито виправдовувала злочинні дії російських військових і дискредитувала сили ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, вона коментувала пости в різних соцмережах, де підтримувала дії загарбників.

Також житель Золотоніського району вів проросійську пропаганду в забороненій в Україні російській соцмережі "Однокласники".

Він поширював з власного акаунта матеріали з ворожою символікою і закликав сприяти російським окупантам.

В результаті обшуків у зловмисників вилучили комп'ютерну техніку та планшети, а також мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

У Черкаській області СБУ викрила двох пропагандистів (фото: facebook.com/rechnuk.ssu.cherkasy)

Слідчі СБУ повідомили пропагандистам про підозри за ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Одесі СБУ затримала блогерів, які виклали в мережу деталі ракетних ударів РФ по місту.

Раніше у Львівській області СБУ затримала росіянина, який допомагав окупантам.

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Черкасская областьСлужба безпеки України