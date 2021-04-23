СБУ викрила чиновників, які викрали десятки тисяч гектарів державних земель

Відзначається, що оперативники задокументували фальсифікацію інформації співробітниками Держгеокадастру, в автоматизованій системі управління документами "ДокПроф 3". "Через дії зловмисників, регіональні управління Держгеокадастру не могли розпоряджатися земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Серед іншого, зловмисники міняли цільове призначення землі, передавали її у власність інших осіб без процедур - просто змінюючи документи в системі", - уточнили в спецслужбі.

Для забезпечення роботи злочинної "схеми" фігуранти організували кілька бек-офісів, які являти собою "приватні аналоги" регіональних підрозділів установи.

Друга схема, виявлена ​​співробітниками СБУ в Держгеокадастру, була організована для роботи з "елітними" земельними ділянками в Запорізькій і Донецькій областях.

Чиновники оформляли вільні ділянки землі на підставних осіб, частина з яких навіть не знала про угоду. При цьому значно перевищувались обсяги дозволених квот, коли в одні руки передавалося понад 2 тисячі гектарів.

За оперативними даними, за цією схемою у власність підставних осіб переоформлені земельні ділянки загальною площею понад 20 тисяч гектарів.

В рамках кримінальної справи проведено більше 40 обшуків в 6 обласних підрозділах Держгеокадастру, офісних приміщеннях і за місцями проживання фігурантів. В ході обшуків вилучено документацію, печатки підприємств, договори, електронні ключі доступу до інформаційних систем держустанови, чорнові записи про незаконне виділення земельних ділянок, мобільні телефони та комп'ютерна техніка з інформацією про реалізацію протиправної схеми.

Оперативні заходи проводилися СБУ спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора. Слідчі дії тривають.

Фото: затримання чиновників Держгеокадастру (ssu.gov.ua)