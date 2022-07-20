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СБУ викрила агентуру Росії, яка коригувала ракетні удари по Бахмуту

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Середа 20 липня 2022 11:55
СБУ викрила агентуру Росії, яка коригувала ракетні удари по Бахмуту Фото: СБУ викрила агентуру Росії, яка коригувала ракетні удари по Бахмуту (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники СБУ, в рамках контрдиверсійної операції, знешкодили чотирьох ворожих агентів у Бахмуті. Злочинці встановлювали координати об’єктів міської інфраструктури, а також збирали дані щодо підрозділів ЗСУ в регіоні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, що агенти Росії також намагалися отримати установчі дані українських захисників, у тому числі співробітників Служби безпеки.

"Ці відомості агресори планували використати для здійснення серії ракетних обстрілів по Бахмуту та вчинення диверсій проти Сил оборони поблизу східного фронту", - пише пресслужбу СБУ.

Для комунікації з російськими "кураторами" ворожі агенти використовували Telegram-канали, де й розміщували координати інфраструктурних об’єктів і позицій українських військ.

СБУ встановила місцеперебування злочинців й затримала їх.

"У них вилучено засоби зв’язку з доказами злочинних дій, а в одного зі зловмисників - автомат Калашникова АК-74", - додає пресслужба.

Затриманим повідомлено про підозру.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ викрила ворожу агентку Росії у Києві, яка збирала координати об'єктів для ракетних ударів по столиці.

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