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СБУ впіймала хакера, який вчинив найбільше за всю історію масове викрадення даних

Новини » Суспільство     19.05.2020 - 10:56
СБУ впіймала хакера, який вчинив найбільше за всю історію масове викрадення даних
Фото: будівля СБУ (РБК-Украина)

Хакер минулого року привернув увагу світових фахівців з кібербезпеки

Служба безпеки України впіймала хакера, який викрав персональні дані жителів ЄС та США. Хакер відомий під псевдонімом "Sanix".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

Як повідомляється, кіберфахівці СБУ встановили, що хакером є, ймовірно, українець, житель Івано-Франківської області. Вони зафіксували продаж ним баз даних з логінами і паролями до скриньок електронної пошти, пін-кодами до банківських карток, електронних гаманців криптовалют, рахунків PayPal.

Як зазначається, хакер минулого року привернув увагу світових фахівців з кібербезпеки, виклавши на одному з форумів оголошення про продаж бази з 773 млн адрес електронної пошти та 21 млн унікальних паролів. Подібних баз викрадених і зламаних паролів у хакера було щонайменше сім, загальний обсяг яких сягав майже терабайт. До них входили персональні, в тому числі фінансові, дані жителів ЄС та США.

Крім того, у січні 2019 року про цього хакера писали The Guardian, Forbes та Newsweek. База даних, яку він виставив на продаж, була "найбільшим за всю історію масивом викрадених даних".

У ході обшуків за місцем його проживання правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку з двома терабайтами викраденої інформації та готівку від незаконних операцій в сумі майже 190 тис. гривень та понад 5 тис. доларів.

Хакеру готується повідомлення про підозру у несанкціонованому втручанні у роботу комп'ютерів та у несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила вже 370 інтернет-агітаторів фейкових новин про коронавірус.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Служба безпеки Українихакери
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