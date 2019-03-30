СБУ у районі проведення ООС викрила на хабарі керівника управління Держпраці

Співробітники Служби безпеки України зі складу Об’єднаних сил викрили на хабарі керівника Головного управління Держслужби праці у Луганській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Посадовець вимагав від керівників підприємств вугільної промисловості щомісячну "данину" у розмірі від двох до п’яти тисяч гривень. За цю суму зловмисник обіцяв "відкладати" терміни усунення виявлених порушень законодавства про охорону праці на шахтах та, у порушення вимог, надавав дозволи на продовження господарської діяльності.

"За висновками експертів, ігнорування правил безпеки на об’єктах критичної інфраструктури могло призвести до виникнення надзвичайних ситуацій, що загрожувало життю шахтарів", - йдеться у повідомленні.

Загалом співробітники Служби безпеки України задокументували майже 20 фактів отримання чиновником хабарів на загальну суму майже 50 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали держслужбовця у службовому кабінеті під час отримання чергового платежу від керівника вугільного підприємства. Чиновнику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

У межах відкритого кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про обрання чиновнику міри запобіжного заходу.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.

Нагадаємо, слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, за оперативного супроводу Управління СБУ в Хмельницькій області викрили факт вимагання та отримання коштів заступником Новоушицького районного військового комісара від призовника.

Також повідомлялося, що у Волинській області слідчі СБУ оголосили підозру затриманому на хабарі прокурору відділу прокуратури області. Посадовець вимагав 2 тис. доларів хабара.