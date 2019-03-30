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СБУ у районі проведення ООС викрила на хабарі керівника управління Держпраці


Загалом співробітники СБУ задокументували майже 20 фактів отримання чиновником хабарів

Співробітники Служби безпеки України зі складу Об’єднаних сил викрили на хабарі керівника Головного управління Держслужби праці у Луганській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС на сторінці у Facebook.

Посадовець вимагав від керівників підприємств вугільної промисловості щомісячну "данину" у розмірі від двох до п’яти тисяч гривень. За цю суму зловмисник обіцяв "відкладати" терміни усунення виявлених порушень законодавства про охорону праці на шахтах та, у порушення вимог, надавав дозволи на продовження господарської діяльності.

"За висновками експертів, ігнорування правил безпеки на об’єктах критичної інфраструктури могло призвести до виникнення надзвичайних ситуацій, що загрожувало життю шахтарів", - йдеться у повідомленні.

Загалом співробітники Служби безпеки України задокументували майже 20 фактів отримання чиновником хабарів на загальну суму майже 50 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали держслужбовця у службовому кабінеті під час отримання чергового платежу від керівника вугільного підприємства. Чиновнику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

У межах відкритого кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про обрання чиновнику міри запобіжного заходу.

Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з Державним бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України.

Нагадаємо, слідчі теруправління ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, за оперативного супроводу Управління СБУ в Хмельницькій області викрили факт вимагання та отримання коштів заступником Новоушицького районного військового комісара від призовника.

Також повідомлялося, що у Волинській області слідчі СБУ оголосили підозру затриманому на хабарі прокурору відділу прокуратури області. Посадовець вимагав 2 тис. доларів хабара.

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