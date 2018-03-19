В СБУ розказали подробиці щодо причин обшуків у журналіста Лукашина

У Службі безпеки України (СБУ) повідомили, що обшуки у журналіста Юрія Лукашина проходили в рамках розслідування прокуратурою АР Крим кримінального провадження, порушеного за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст.111, та ч.1 ст.225. ККУ. Про це йдеться у відповіді СБУ на запит РБК-Україна.

"За інформацією, наданою прес-центру СБ України, повідомляємо, що згадані заходи проводились в рамках розслідування прокуратурою АР Крим кримінального провадження, порушеного за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст.111, та ч.1 ст.225 ККУ", - йдеться у повідомленні.

Фото: прес-служба СБУ

Частина 3 ст. 110 КК передбачає посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Частина 1 ст. 111 КК визначає державну зраду як діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності і державній, економічній чи інформаційній безпеці України.

Нагадаємо, раніше СБУ провела більше 25 обшуків у організаторів антиукраїнських акцій в декількох регіонах країни. У ході обшуків були вилучені пропагандистські матеріали, зброя, вибухівка та багато інших доказів підривної роботи.