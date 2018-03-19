Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В СБУ розказали подробиці щодо причин обшуків у журналіста Лукашина

НовиниНадзвичайні події    19.03.2018 - 19:11
Фото: шеврон СБУ (flickr.com/securityserviceofukraine)
Фото: шеврон СБУ (flickr.com/securityserviceofukraine)

Провадження порушено за декількома статтями Кримінального кодексу

У Службі безпеки України (СБУ) повідомили, що обшуки у журналіста Юрія Лукашина проходили в рамках розслідування прокуратурою АР Крим кримінального провадження, порушеного за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст.111, та ч.1 ст.225. ККУ. Про це йдеться у відповіді СБУ на запит РБК-Україна.

 "За інформацією, наданою прес-центру СБ України, повідомляємо, що згадані заходи проводились в рамках розслідування прокуратурою АР Крим кримінального провадження, порушеного за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст.111, та ч.1 ст.225 ККУ", - йдеться у повідомленні.

Фото: прес-служба СБУ

Частина 3 ст. 110 КК передбачає посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Частина 1 ст. 111 КК визначає державну зраду як діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності і державній, економічній чи інформаційній безпеці України.

Нагадаємо, раніше СБУ провела більше 25 обшуків у організаторів антиукраїнських акцій в декількох регіонах країни. У ході обшуків були вилучені пропагандистські матеріали, зброя, вибухівка та багато інших доказів підривної роботи.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
СБУ заблокувала пропаганду "Житомирської народної республіки" в інтернеті За результатами обшуків "Нової пошти" порушень не знайдено
Теги: Служба безпеки України, обыск, журналисты
Перехід на літній час: поради, як пережити цей період
Як у Києві активісти протестували проти виборів президента в РФ: яскравий фоторепортаж
91-річна модниця з Білорусі вразила мережу своїм гардеробом (фото)
"Переміг далеко не Путін": "Вечірній Квартал" кумедно висміяв вибори президента в РФ
On Top