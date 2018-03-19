В СБУ рассказали подробности о причинах обысков у журналиста Лукашина

В Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили, что обыски у журналиста Юрия Лукашина проходили в рамках расследования прокуратурой АР Крым уголовного производства, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст.111, ч.1 ст.225. УКУ. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос РБК-Украина.

"По информации, предоставленной пресс-центру СБ Украины, сообщаем, что упомянутые мероприятия проводились в рамках расследования прокуратурой АР Крым уголовного производства, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст.111, ч.1 ст.225 УКУ", - говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба СБУ

Часть 3 ст. 110 УК предусматривает посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей или других тяжких последствий.

Часть 1 ст. 111 УК определяет государственную измену как деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности и государственной, экономической или информационной безопасности Украины.

Напомним, ранее СБУ провела более 25 обысков у организаторов антиукраинских акций в нескольких регионах страны. В ходе обысков были изъяты пропагандистские материалы, оружие, взрывчатка и много других доказательств подрывной работы.