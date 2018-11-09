СБУ розповіла про знущання над ув'язненими в колоніях терористів "ЛНР"

Фото: СБУ (kmu.gov.ua)

За даними СБУ, кілька тисяч ув'язнених в окупованих районах Луганської області містяться в нелюдських умовах

Керівникам так званого управління виконання покарань незаконних збройних формувань "ЛНР", причетних до жорстокого поводження з ув'язненими, заочно оголосили про підозру. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу СБУ.

Як наголошується, 12 окупаційним тюремникам інкримінують вчинення злочинів за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації). Загалом оперативники встановили майже 1,5 тис. осіб, причетних до пенітенціарної системи терористів "ЛНР".

За даними СБУ, кілька тисяч ув'язнених в окупованих районах Луганської області містяться в нелюдських умовах, без медичної та правової допомоги. Підконтрольні РФ бойовики регулярно знущаються над ними.

Один з колишніх ув'язнених розповів оперативникам СБУ, що в колоніях на окупованій території Слов'яносербського району укладених принижують і фізично і морально знущаються над ними.

"В колонію регулярно приїжджав так званий спецназ ЛНР для відпрацювання на засуджених насильницьких методів придушення непокори. Ув'язнених били, стріляли з автоматів над головами. В знак протесту засуджені кілька разів зривали прапор так званої ЛНР і піднімали над колонією національний прапор України", - розповіли в СБУ.

Крім того, у виправних установах регулярно агітували вступати в окупаційні війська, щоб воювати проти українських військових.

Відзначимо, раніше в Донецькій обл. заочно засудили до 10 років позбавлення волі псевдоминистра фінансів "ДНР".