СБУ розповіла деталі обшуків в Адміністрації морських портів України

Служба безпеки України розповіла деталі обшуків в Адміністрації морських портів України в рамках розслідування зловживання посадових осіб держпідприємства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, СБУ спільно з Національним антикорупційним бюро викрили посадовців держпідприємства Адміністрації морських портів на розтраті понад 20 мільйонів доларів під час проведення днопоглиблювальних робіт.

"Правоохоронці встановили, що посадові особи допустили зловживання при закупівлі будівельних послуг для об'єктів морської інфраструктури. Зокрема, можливо вони надали протиправні преференції іноземній компанії", - йдеться в повідомленні.

Зараз проводяться обшуки в приміщенні підприємства, його філіях і за місцем проживання чиновників установи в Києві, Одесі та Одеській області.

Відкрито справу за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в кінці листопада Служба безпеки України провела обшуки в Одеському морському порту у зв'язку з укладенням контракту, який завдав збитків державі на понад 54 млн гривень.

Також РБК-Україна писало, що в березні 2019 року НАБУ провело обшуки в морському порту Бердянська через придбання АМПУ автокрана вартістю близько 2,4 млн гривень.