СБУ не має даних про передачу полонених з Донбасу

Служба безпеки України не має даних про передачу полонених з Донбасу. Про це прес-служба СБУ повідомила у своєму Facebook.

У спецслужбі нагадали, що одностороння передача Україною п’ятнадцяти осіб була здійснена ще 26 грудня 2016 року.

"СБУ не має офіційної інформації стосовно осіб, яких представники "Д/ЛНР" збираються повернути в Україну. Разом з тим ми готові до зустрічі на рідній землі всіх українців, які перебували у полоні бойовиків і вважаємо це позитивом… Одностороння передача Україною п’ятнадцяти осіб була здійснена ще 26.12.2016 року", - сказано у повідомленні відомства.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пов'язує ініціативи глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука по звільненню полонених з виборами до Верховної ради.

Як писало РБК-Україна раніше, в четвер стало відомо, що представники окремих районів Донецької та Луганської областей звільнять чотирьох українських полонених. Зокрема, про це після зустрічі з Медведчуком у Мінську заявили ватажки самопроголошених "республік" Денис Пушилін і Леонід Пасічник. Так, вже завтра літак із полоненими повинен приземлитися у Києві, а заручники перед цим будуть доставлені в столицю Білорусі.

Також повідомлялося, що бойовики в односторонньому порядку передадуть Україні Якова Веремейчика, Едуарда Міхєєва, Максима Горяїнова і Дмитра Великого.