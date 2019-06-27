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Зеленський пов'язав ініціативи Медведчука щодо полонених з виборами

Новини » Політика    27.06.2019 - 16:42
Зеленський пов'язав ініціативи Медведчука щодо полонених з виборами
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що Медведчук піднімає питання полонених тільки перед виборами

Президент України Володимир Зеленський пов'язує ініціативи голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука по звільненню полонених з виборами до Ради. Про це він заявив на брифінгу в Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Зеленський зазначив, що ніколи не спілкувався з Медвечуком на посаді президента, а також до свого обрання.

"Я не розумію, чому у нас повинні бути посередники. Він знає моє ставлення. Чому піднімається питання повернення полонених і припинення війни тільки під вибори?", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що представники окремих районів Донецької та Луганської областей звільнять чотирьох українських полонених. Зокрема, про це після зустрічі з Медведчуком в Мінську заявили ватажки самопроголошених "республік" Денис Пушилін Денис Пушилін і Леонід Пасічник. Очікується, що вже завтра літак з полоненими приземлиться в Києві, а заручники перед цим будуть доставлені до столиці Білорусі.

Також повідомлялося, що бойовики в односторонньому порядку передадуть Україні Якова Веремейчика, Едуарда Міхєєва, Максима Горяїнова і Дмитра Великого.
 

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