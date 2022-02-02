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СБУ розкрила масштабну схему ухилення від податків у торгових центрах

Автор: Дмитрий Кузнецов

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) розкрили схему ухилення від податків у торгових центрах. За попередніми даними, за півтора року бюджет країни недоотримав близько 200 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як встановили співробітники СБУ, ухилення від податків проводилося за допомогою махінацій з касовими апаратами. Фахівці налаштували їх таким чином, щоб дані про частину проведених розрахунків не відправлялися в Державну податкову службу України (ДПСУ). При цьому відомості про реальні обсяги надходили на підконтрольні підозрюваним сервери в Україні та за кордоном.

"Модифіковані" касові апарати були встановлені в ряді торгових центрів, які продавали підакцизні товари, в тому числі алкоголь.

Правоохоронці задокументували кілька фактів купівлі товарів та отримання касових чеків, відомості про які не надходили до ДПСУ. В ході обшуків на території Київської та Дніпропетровської областей вилучено:

  • "модифіковані" касові апарати;
  • підроблені фіскальні документи;
  • комп'ютери та інші матеріали протиправної діяльності.

Розпочато кримінальну справу за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) КК України. Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та причетних до схеми з ухилення від податків.

Фото: СБУ розкрила масштабну схему ухилення від податків (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, в грудні минулого року СБУ повідомили про підозру диктору комерційної структури і митному брокеру в ухиленні від податків на суму близько 7,6 млн гривень.

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