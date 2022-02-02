СБУ розкрила масштабну схему ухилення від податків у торгових центрах

Як встановили співробітники СБУ, ухилення від податків проводилося за допомогою махінацій з касовими апаратами. Фахівці налаштували їх таким чином, щоб дані про частину проведених розрахунків не відправлялися в Державну податкову службу України (ДПСУ). При цьому відомості про реальні обсяги надходили на підконтрольні підозрюваним сервери в Україні та за кордоном.

"Модифіковані" касові апарати були встановлені в ряді торгових центрів, які продавали підакцизні товари, в тому числі алкоголь.

Правоохоронці задокументували кілька фактів купівлі товарів та отримання касових чеків, відомості про які не надходили до ДПСУ. В ході обшуків на території Київської та Дніпропетровської областей вилучено:

"модифіковані" касові апарати;

підроблені фіскальні документи;

комп'ютери та інші матеріали протиправної діяльності.

Розпочато кримінальну справу за ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) КК України. Правоохоронці встановлюють всі обставини злочину та причетних до схеми з ухилення від податків.

Фото: СБУ розкрила масштабну схему ухилення від податків (ssu.gov.ua)