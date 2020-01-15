СБУ проводить обшуки у глави податкової Верланова

Служба безпеки України проводить обшук у голови Державної податкової служби Сергія Верланова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ.

За даними джерел, обшуки проводяться в рамках викриття масштабної тіньової схеми. Обшуки також проходять у податківців в декількох областях України.

Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила реліз, в якому йдеться про ліквідацію схеми, за якою податківці щомісяця виводили у тінь більше 500 млн гривень. Співробітники податкової сприяли ряду "конвертаційно-транзитних" груп в обході автоматизованого моніторингу оцінки ризику, а також в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Передбачається, що податківці діяли в інтересах IT-підприємств.

До цього повідомлялося про відсторонення керівництва податкової в Одеській області після того, як НАБУ зафіксувало пропозицію 25 тисяч доларів хабара з боку в. о. начальника обласного управління ДПС. Хабар пропонувався голові структурного підрозділу регіональної прокуратури.





