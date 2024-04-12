СБУ проводит обыски у протоиерея УПЦ МП Данилевича, - источник

Как отмечает источник, Данилевич отличился тем, что в 2017 году, вместе с бывшим депутатом Вадимом Новинским, был в составе делегации, которая уговаривала патриарха Варфоломея не давать томос Православной церкви Украины.

В том же числе Данилевич поддерживал "русский мир" и оправдывал агрессию страны-террориста.

Деятельность УПЦ Московского патриархата

В прошлом году СБУ провела ряд проверок епархий УПЦ МП в результате чего десятки служителей МП получили подозрение за разжигание вражды, отрицание войны и даже государственную измену.

В частности, самым резонансным стало дело бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла, которого подозревают в разжигании межрелигиозной вражды и оправдании вооруженной агрессии Российской Федерации. Сначала митрополит был арестован, но позже вышел из-под стражи под залог.

По состоянию на октябрь 2023 года было разоблачено более 60 клириков УПЦ МП, которые работали на РФ, продавали оружие и детскую порнографию.