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СБУ проводит обыски у экс-чиновников Минобороны, замешанных в скандале с закупками

Фото: СБУ проводит обыски у экс-чиновников Минобороны, замешанных в скандале с закупками (ssu gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

В среду, 1 февраля, СБУ проводит обыски у бывшего директора департамента закупок Министерство обороны Украины Богдана Хмельницкого и заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова. Оба причастны к скандалу с закупками продуктов питания для военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Как стало известно, Хмельницкому объявлено подозрение по факту растраты им государственных средств на сумму 107 796 050 грн и обеспечения подразделений Вооруженных сил некачественными бронежилетами в количестве 5700 шт.

Как сообщалось, Минобороны обратилось в СБУ и начало расследование из-за скандала с завышенными ценами во время закупок для военных.

Отметим, что 24 января стало известно, что заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов подал в отставку.

На следующий день, 25 января, уволили с должности и директора департамента закупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого.

Напомним, СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что якобы Министерство обороны Украины закупает продукты питания для ВСУ по ценам, завышенным в 2-3 раза в сравнении с ценами в киевских супермаркетах. Подробнее о скандале - читайте в материале РБК-Украина.

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