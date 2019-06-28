СБУ перевірить чотирьох звільнених полонених

Четверо звільнених українських полонених, які прибули сьогодні до Києва, пройдуть спеціальну перевірку СБУ. Про це сказала журналістам речниця СБУ Олена Гітлянська.

Як зазначила Гітлянська, наразі полонених відправлять у лікарню. Обстеження буде проведено в спеціалізованій клініці, де буде надана найкраща допомога, буде проведене повне обстеження. "У разі потреби працювати з ними буде психолог", - сказала вона.

Після цього буде проведена стандартна процедура перевірки.

"Звичайно, у нас є стандартна процедура перевірки, яку ми здійснюємо щодо всіх звільнених. Перевіряємо, оскільки ми розуміємо, що люди перебували під тиском, їх могли схилити до співробітництва", - сказала речниця.

Гітлянська також додала, що у разі добровільного зізнання в тому, що людину схилили до співробітництва, вона звільняється від кримінальної відповідальності.

Як повідомляло РБК-Украна, 28 червня в київському аеропорту "Жуляни" приземлився літак з чотирма звільненими українцями. Звільнених з полону в самопроголошених "ДНР/ЛНР" українців в аеропорту зустріли родичі. В Київ вони прибули з Мінська, куди були доставлені з Ростова-на-Дону.

Нагадаємо, раніше стали відомі імена українців, яких бойовики погодилися звільнити з полону. Це Яків Веремейчик, обвинувачений нібито в застосуванні заборонених методів ведення війни, Едуард Міхєєв, засуджений у невизнаній "ЛНР" до 12 років за "державну зраду", Максим Горяїнов, засуджений у невизнаній "ДНР" до 15 років за сприяння "терористичної діяльності" та Дмитро Великий, засуджений до 15 років за "терористичну діяльність".