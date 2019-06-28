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Один із звільнених з полону досі числиться в розшуку МВС

Новини » Надзвичайні події    28.06.2019 - 20:38
Один із звільнених з полону досі числиться в розшуку МВС
Фото: Дмитро Великий (скріншот відео)

Дмитро Великий значиться як дезертир

Один з чотирьох звільнених сьогодні з полону українців, Дмитро Великий, значиться як дезертир у базі розшуку Міністерства внутрішніх справ України. Про це повідомляється у розділі "Особи, які переховуються від органів влади" на сайт відомства.

За даними сайту, Дмитро Великий пропав 9 червня 2016 року. При цьому є постанова суду про дозвіл на затримання.

Як повідомляло РБК-Украна, 28 червня в київському аеропорту "Жуляни" приземлився літак з чотирма звільненими українцями. Звільнених з полону в самопроголошених "ДНР/ЛНР" українців в аеропорту зустріли родичі. В Київ вони прибули з Мінська, куди були доставлені з Ростова-на-Дону.

Нагадаємо, раніше стали відомі імена українців, яких бойовики погодилися звільнити з полону. Це Яків Веремейчик, обвинувачений нібито в застосуванні заборонених методів ведення війни, Едуард Міхєєв, засуджений у невизнаній "ЛНР" до 12 років за "державну зраду", Максим Горяїнов, засуджений у невизнаній "ДНР" до 15 років за сприяння "терористичної діяльності" та Дмитро Великий, засуджений до 15 років за "терористичну діяльність".

 

 

Літак із звільненими українцями приземлився в Києві Полонених українців з Донбасу доставили в Мінськ
Новини України Міністерство внутрішніх справ Українипленныедезертирство
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