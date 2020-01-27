СБУ провела обшуки на підприємствах "оборонки" у Львові та області

У Львові та області пройшли масові обшуки на підприємствах оборонно-промислового комплексу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Повідомляється, що контррозвідка СБУ запобігла розкраданню військового обладнання зі стратегічних львівських підприємств. За даними слідства, до угруповання входили співробітники однієї з військових частин, які зі спільниками організували операцію з викрадення запчастин та комплектуючих до бронетехніки.

"Потім зловмисники планували нелегально переправити їх через державний кордон України. Контррозвідники провели 11 обшуків у Львові та області за місцем проживання фігурантів кримінального провадження, а також зберігання товарів військового призначення", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що під час обшуків вилучили велику кількість приладів нічного бачення, радіостанції, трансмісії, балансири, катки, деталі гусеничних стрічок, електродвигуни допоміжних систем та інші деталі до бронетехніки. Серійні номери на частині виявлених деталей пошкоджені.

Фото: обшуки у Львівській області (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України провела обшуки в Одеській ОДА у зв'язку з розкраданням близько 1,6 млн гривень при закупівлях.

Крім того, минулого тижня повідомлялося про обшуки в букмекерській компанії "Фаворит-спорт".