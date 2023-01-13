СБУ провела учения вблизи Беларуси: захватили "вражескую ДРГ" на энергообъекте

Как сообщает СБУ, масштабные контрдиверсионные тренировки прошли в приграничных районах Ровенской области. Силы обороны отработали обезвреживание "вражеских диверсионно-разведывательных групп" (ДРГ), которые, согласно легенде, пытались совершить прорыв через северную границу, комплексно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия для предотвращения возможных диверсионных угроз в приграничных районах на северо-западном направлении.

"По задумке тренировок, одна из враждебных ДРГ попыталась прорваться в город, а другая - захватила в заложники руководителя и главного инженера энергообъекта вместе с их семьями. Применяя психологическое давление и угрозы физической расправы, "злоумышленники" пытались заставить "потерпевших" сотрудничать с врагом. Таким образом, "диверсанты" хотели перенастроить работу местного объекта критической инфраструктуры в пользу страны-агрессора", - говорится в сообщении.

Тактико-специальные мероприятия проводились в условиях, максимально приближенных к реальным. Правоохранители с привлечением бойцов ЦСО "А" СБУ обезвредили условные вражеские группы, освободили "заложников" и предотвратили возможную техногенную катастрофу.

В учениях принимали участие подразделения СБУ, Вооруженных сил Украины, Национальной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной гвардии, представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.