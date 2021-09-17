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СБУ провела масштабні навчання поблизу кордону з РФ

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Україна, П'ятниця 17 вересня 2021 14:34
СБУ провела масштабні навчання поблизу кордону з РФ Фото: СБУ провела масштабні навчання поблизу кордону з РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

СБУ провела масштабні тактико-спеціальні навчання у Чернігівській та Сумській областях неподалік кордону з РФ. Силовики відпрацьовували нейтралізацію ворожих диверсійних груп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією силового відомства, у тренуваннях було залучено понад 1,5 тисячі осіб і більш як 100 одиниць техніки, в тому числі безпілотні літальні апарати.

Так, у ході навчань було посилено режим безпеки на військових, інфраструктурних та інших стратегічно важливих об’єктах обох регіонів.

Відомо, що у тренуваннях брали участь підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, ЗСУ, Нацгвардії, ДСНС, Нацполіції, а також представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Головною метою навчань стало підвищення рівня безпеки у прикордонних регіонах України.

Крім того, учасники тренувань відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії для ефективної протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам.

Фото: СБУ провела масштабні навчання поблизу кордону з РФ (ssu.gov.ua)

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