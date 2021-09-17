ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

СБУ провела масштабные учения вблизи границы с РФ

Новина українською →
Украина, Пятница 17 сентября 2021 14:34
СБУ провела масштабные учения вблизи границы с РФ Фото: СБУ провела масштабные учения вблизи границы с РФ (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

СБУ провела масштабные тактико-специальные учения в Черниговской и Сумской областях недалеко от границы с РФ. Силовики отрабатывали нейтрализацию вражеских диверсионных групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации силового ведомства, в тренировках было задействовано более 1,5 тысячи человек и более 100 единиц техники, в том числе беспилотные летательные аппараты.

Так, в ходе учений был усилен режим безопасности на военных, инфраструктурных и других стратегически важных объектах обоих регионов.

Известно, что в тренировках принимали участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, ВСУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции, а также представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Главной целью учений стало повышение уровня безопасности в приграничных регионах Украины.

Кроме того, участники тренировок отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия для эффективного противодействия возможным террористическим и диверсионным угрозам.

Фото: СБУ провела масштабные учения вблизи границы с РФ (ssu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Граница с РФ
NEWS
Генсек ООН об изменениях климата: мы уничтожаем то, от чего зависим на Земле
Генсек ООН об изменениях климата: мы уничтожаем то, от чего зависим на Земле
DAILY
"Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Убийство кириллицы". Нужен ли Украине переход на латинский алфавит