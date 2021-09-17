СБУ провела масштабные учения вблизи границы с РФ
СБУ провела масштабные тактико-специальные учения в Черниговской и Сумской областях недалеко от границы с РФ. Силовики отрабатывали нейтрализацию вражеских диверсионных групп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По информации силового ведомства, в тренировках было задействовано более 1,5 тысячи человек и более 100 единиц техники, в том числе беспилотные летательные аппараты.
Так, в ходе учений был усилен режим безопасности на военных, инфраструктурных и других стратегически важных объектах обоих регионов.
Известно, что в тренировках принимали участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, ВСУ, Нацгвардии, ГСЧС, Нацполиции, а также представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Главной целью учений стало повышение уровня безопасности в приграничных регионах Украины.
Кроме того, участники тренировок отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия для эффективного противодействия возможным террористическим и диверсионным угрозам.
Фото: СБУ провела масштабные учения вблизи границы с РФ (ssu.gov.ua)